Dos estudiantes de Cobaes representarán a México en el Mundial Sub 18 de Voleibol de Playa

CULIACÁN._ “Tenemos una cancha, tenemos balones y tenemos a nuestra entrenadora; estamos listas para lo que venga”.

Con esa convicción, las estudiantes Celia Yasbeth López Higuera y Ángela Pérez Araujo visualizan su participación como integrantes de la Selección Mexicana Sub 18 que competirá del 8 al 12 de julio en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, a celebrarse en la ciudad de La Haya, Países Bajos.

Las destacadas deportistas, que forman parte de la matrícula del Plantel 55 “Raúl Cervantes Ahumada” del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), en la ciudad de Guasave, junto con su entrenadora Xóchitl Isela Orona —quien también forma parte del Colegio— fueron designadas por la Federación Mexicana de Voleibol para representar a México en esta justa deportiva internacional.

“La noticia la recibimos durante los Juegos Deportivos Estatales de Cobaes que se llevaron a cabo en Los Mochis. Ahí, Juan Ramón Meza, presidente de la Asociación Estatal de Voleibol, nos informó que formaríamos parte de la Selección Nacional”, recordó la entrenadora, quien desde que las jóvenes tenían siete años les ha dado seguimiento en la práctica del voleibol.

Las alumnas destacaron el respaldo que Cobaes les ha brindado para alcanzar el nivel deportivo que hoy ostentan, ya que combinar sus estudios con las exigentes jornadas de entrenamiento y competencia ha representado un importante reto.

“Desde los siete años nos hemos preparado en el voleibol, siempre esperando esta oportunidad que hoy llega. Este esfuerzo ha sido posible gracias al acompañamiento de la maestra Xóchitl y estudiar en Cobaes es un orgullo porque siempre nos han facilitado continuar con nuestra formación académica”, afirmaron las seleccionadas.

Al respecto, el director general de Cobaes, Santiago Inzunza Cázares, expresó que para la institución representa un gran honor que estudiantes del Colegio lleven el nombre de México al extranjero.

“Me llena de orgullo tenerlas como parte del Plantel 55 del Colegio de Bachilleres. Sus logros nos enorgullecen y son ejemplo, junto con su maestra, de disciplina, constancia y trabajo en equipo. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, expresó el doctor Inzunza Cázares.

Del 8 al 12 de julio, en La Haya, Países Bajos, tres mujeres sinaloenses portarán los colores de México en una competencia que reunirá a las mejores duplas de voleibol de playa, en ambas ramas, provenientes de 50 países.

“Estamos muy emocionadas. Estas niñas se formaron en esta institución; Cobaes nos ha brindado apoyo total para el equipo y por eso las instituciones educativas son fundamentales para el desarrollo del deporte”, concluyó la entrenadora.