Dos hole in one en el Campestre

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, refrendar nuestras felicitaciones a todos los padres de familia que el domingo anterior celebraron su día, por nuestra parte, la pasamos super en compañía de nuestros familiares, que nos apapacharon de lo lindo. Muchas gracias a las familias que tuvieron la atención hacia los puntales del hogar. Y para hoy, en el calendario del grupo al que pertenece México, un poco más tarde, seremos testigos de algo que puede hacer historia en las intromisiones de la selección nacional en Copas del Mundo, pasar invictos a la siguiente fase, en este caso al cuarto partido que no dudamos que puedan pasar al quinto que equivaldría prácticamente al quinto que nunca hemos visto... La mejor de las suertes para los seleccionados que van contra Chequia... Vamos, muchachos...

DÍA DEL PADRE. – Histórico resultó la jornada efectuada el sábado anterior en el Club Campestre de Mazatlán, al realizarse par de hole in one en un torneo.

Si la verdad hacía varios ayeres que no se tenía registro de un tiro de esta clase, el hecho de que se hayan registrado dos, es un acontecimiento mayor, que pasa a la historia.

Everardo García en el hoyo 5 y Manuel Balderas en el hoyo 14 fueron los hacedores de ese par de tiros, pero que en esta ocasión no resultaron con el ansiado premio de un automóvil, sino pasaron como las mejores aproximaciones al hoyo y por ello, por tratarse de un evento casero, el premio fue de sólo 4 mil pesos.

Nos vino a la memoria un acontecimiento ocurrido en El Cid hace algo así como un lustro, en el que fueron tres los hole in one, uno por parte del capi Hiram Carrillo, el segundo por Chalío Lizárraga y el tercero por parte de un jugador procedente de los Estados Unidos de Norteamérica que por el momento no recordamos el nombre.

Bien, en el Campestre fueron dos, lo que nunca había ocurrido, es más, en bastantes eventos anuales o torneos de nivel en el que se pone como premio un automóvil o de perdis un carrito de golf, tiene rato que no sucede, aunque sí, la historia menciona a dos jugadores que lo hicieron hombro con hombro, Lalo Barba y Fernando Letamendi, eso hace un par de años.

Desde luego que los protagonistas del Torneo del Día del Padre del sábado fueron los estrellas en lo que concierne a los O’Yes, llevándose el premio más abultado, aunque también se premió a cinco jugadores más por cada uno de los hoyos mencionados.

Por lo que corresponde a las categorías, los ganadores en la padres e hijos fueron: en primer término, Claudio y Alex Reyes con Héctor Balderas que firmaron tarjeta de menos 16, con menos 15 en segunda posición, Ariel y Alex Castillo con Manuel Balderas y en tercero Víctor Sánchez Malof con Víctor Sánchez Pelayo y Ana Sofía con -12.

Una interesante competencia que finalizó con una comida premiación muy entusiasta.

Y un acontecimiento, tal como se estila en el Campestre de Mazatlán en los eventos que se organizan en todos los niveles.

Por cierto, Agustín López, en la mencionada ceremonia sede premiación recalcó que este hecho histórico que por primera ocasión se registra en el Campestre, tal vez tuvo el incentivo del homenaje que se rindió a mi partner Sergio Escutia, desaparecido el pasado 28 de enero, momentos antes del inicio de la competencia, y organizado por el grupo al que perteneció en el golf y que fue fundado por él mismo, con Jaime González y la participación de los almirantes Carlos Martínez de Anda y Raúl Galván (qepd), y varios más que se unieron a este hecho.

EL CID. – Seguimos a la espera de noticias procedentes del resort ubicado en la zona Dorada en lo que corresponde a la organización del Torneo del Día del Padre del que no hemos recibido ninguna información, mucho menos algo que se haya colado referente a ese tema.

Ya es miércoles, lo que debería haberse comunicado para que cuando menos una buena cantidad de jugadores se alboroten y tengan la oportunidad de convivir con los padres de familia y grupos de ese club, por parte de miembros de otros clubes de golf del puerto.

Repetimos que estamos en la mejor disposición por comunicar cualquier acontecimiento que conlleve a la realización de este evento, tradicional en las fechas emblemáticas.

CADDIES. – Y ya hay fecha determinada para la realización, en el próximo mes de agosto, del Nacional de caddies que ya tiene el registro de 180 jugadores pero que este año presentará variantes muy interesantes.

Ya comunicaremos en cuanto mi partner Gordo Ruiz, nos haga llegar la convocatoria, que ya está lista.

Y hasta aquí, espero en diosito nos permita que nos encontremos la próxima semana... mientras tanto, cuídese mucho, que nada le cuesta... Hasta la próxima... y que diosito me los bendiga....