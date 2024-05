“Me siento muy emocionado, el año pasado me quedé en segundo lugar en el Macro Regional, y este año lo ganamos. Vamos al Nacional con el objetivo de defender mi título de campeón, y muy emocionado con el pase al Nacional”, expresó Dicarlo Salcedo

Dicarlo Ángulo le dio el primer boleto del día a Sinaloa al cruzar la meta en primer lugar en los 110 metros con vallas en la categoría Sub 23 Varonil.

Quien también logró el pase directo a los Nacionales Conade 2024, a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, en junio, fue Susana Osuna, quien ganó la prueba de los 80 metros con vallas en la Sub 16 Femenil.

La sinaloense registró un tiempo de 12.49 segundos, venciendo a María Fernanda Perales, de Nuevo León, con 12.66 y a Ailyn Sofía Peñuelas, de Baja California, con 12.69 segundos.

Llevo una semana muy nerviosa por esta competencia, pero se dio el resultado con el trabajo, gracias a mi entrenador. Estoy muy, muy feliz, por todo”, resaltó la ganadora, quien estaba a punto de que se le salieran las lágrimas.

“Me siento muy agradecida con todos los que me han apoyado desde el principio, las personas que me vieron en las gradas, las que me gritaron en apoyo y las que confiaron en mí”.