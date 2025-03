Con su victoria del sábado ante el número 3 Carlos Alcaraz, el actual número 14 del mundo se había asegurado irrumpir por primera vez entre los diez mejores, convirtiéndose en el quinto británico en conseguirlo después de que lo consiguieran Greg Rusedski, Tim Henman, Andy Murray y Norrie.

El hito lo ha celebrado ganando con mucha autoridad en la primera final de un Masters 1000 o Grand Slam entre dos jugadores nacidos este siglo. Ha necesitado de apenas una hora y nueve minutos para lograrlo y ante un rival que no solo lideraba 1-0 el Lexus ATP HeadToHead entre ambos antes del duelo.

También venía con la confianza en ascenso luego de victorias ante duros rivales como el griego Stefanos Tsitsipas y Daniil Medvedev, finalista de este torneo en 2023 y 2024. Ante Draper nunca pudo sentirse cómodo en la tarde de este domingo y quedó claro desde el mismísimo primer game en el que el británico logró la ruptura en apenas su primer break point.

La inercia ganadora de Draper fue tan demoledora este domingo que en 37 minutos ya iba set y quiebre arriba (6-2, 1-0) y no había enfrentado oportunidades de ruptura con su saque. Lo que ocurrió a partir de allí no fue para nada distinto. Con su saque nunca en riesgo, el británico no miró atrás camino de su tercer título en el ATP Tour (también Stuttgart y Viena en 2024).

Con este resultado, Draper aparecerá en la próxima actualización del PIF ATP Rankings en el puesto número 7, el cuarto más alto de un británico. Solo le superan Murray (No. 1), Rusedski (No. 4) y Henman (No. 4). Y en Miami, su próximo evento, podría seguir ascendiendo si aprovecha el hecho de que solo defenderá 30 puntos.

Rune, por su parte, termina una quincena crucial para su confianza. Llegó al torneo sin triunfos consecutivos desde enero, y se marcha habiendo firmado en semifinales su victoria 150 en el ATP Tour, y habiendo disputado su primera final desde enero de 2024 en Brisbane.

(Con información de ATP)