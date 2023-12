Al ver que Podziemski no le pasaba la bola en el poste, Green se revolvió y golpeó con un gancho de derechas a Nurkic en la cara mientras el jugador de los Warriors seguía moviéndose. El interior bosnio no vio venir el gesto de Draymond, pillándole completamente desprevenido.

Afortunadamente, Jusuf Nurkic pudo continuar jugando después del golpe, terminando el encuentro con los Suns.

Esta expulsión de Draymond Green supone la 18ª de toda su carrera, lo cual le convierte en el jugador en activo al que más veces han echado de un partido. Lo más grave es que esto sucede prácticamente un mes después de la anterior acción antideportiva contra Minnesota Timberwolves, la cual le costó cinco encuentros alejado de las canchas.

Se esperaba que la NBA sea especialmente severa en su castigo al jugador de los Warriors y así lo fue: la liga comunicó una suspensión por tiempo indefinido para Green.

Green no solo es reincidente, sino que lo hecho hoy supera cualquier límite al tratarse de una acción antideportiva sin una razón mínimamente justificable. No hubo lances previos y no hubo incitación por la parte agredida previamente, simplemente sucedió.

Green podrá continuar entrenando con Golden State durante su suspensión y para regresar tendrá que cumplir con condiciones impuestas por la NBA y Golden State Warriors.

(Con información de NBA)