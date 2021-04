Draymond Green pide a jugadoras dejar de quejarse por sus salarios

Vaya polémica en la que Draymond Green, jugador de los Golden State Warriors, se ha metido tras unas declaraciones. El jugador vuelve a tener los reflectores luego de que aseguró estar cansado de las quejas de jugadoras que piden un trato y salario igualitario dentro y fuera de la duela.

“Se están perjudicando a sí mismas si solo se quejan. No están dando los pasos necesarios para cambiar la situación y combatir la disparidad salarial. El argumento que se suele utilizar para evitar esa igualdad es el relativo a los ingresos. Y lo van a seguir utilizando en su contra”, dijo en entrevista con la periodista Kerith Burke.

Las palabras de Green ya tienen algunas reacciones por parte de estrellas de la WNBA como Angel McCoughtry, quien aseguró que el jugador desconoce qué acciones han realizado ella y otras más para lograr la paridad salarial.

Incluso, Nneka Ogwumike, presidenta de la Asociación de Jugadoras de la WNBA, comparó las palabras de Green con las de Shaquille O’Neal el pasado mes de marzo cuando aseguró ante Candace Parker que había que bajar los aros de la liga femenina para que hubiera más puntos.

“Son palabras que me hacen pensar en una falta de educación e ignorancia sobre el asunto, aunque no lo digo en sentido negativo. Me gusta comprobar que tenemos aliados que intentan mejorar las cosas. Pero creo que todavía queda mucho por hacer en temas de educación y se puede resolver con el diálogo”, dijo Ogwumike.