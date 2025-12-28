Duelo clave entre Steelers y Ravens será el domingo 4 de enero en horario estelar

La NFL dio a conocer los horarios de sus partidos para la Semana 18, última de la temporada regular del 2025.
La última jornada de encuentros de la NFL tendrá tres partidos que definirán campeones divisionales y al sembrado N° 1 de la Conferencia Nacional.
El juego entre los Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens fue el elegido para disputarse en horario estelar el domingo 4 de enero por la noche a las 18:20 horas (tiempo de Sinaloa).
El ganador de Pittsburgh y Baltimore reclamará el título de la AFC Norte que le otorgará el último boleto a los playoffs en la Conferencia Americana.
La visita de los Carolina Panthers a los Tampa Bay Buccaneers que definirá al campeón de la NFC Sur y repartirá el último boleto a los playoffs de la Conferencia Nacional se disputará el sábado 3 de enero a las 14:30 horas (de Sinaloa).
Finalmente, el duelo entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers, que no solo entregará el título de la NFC Oeste sino que definirá al sembrado N° 1 de los playoffs en la Conferencia Nacional, se jugará el sábado a las 18:00 horas.
Además, también se definirá al sembrado N° 1 de la Conferencia Americana, puesto que actualmente tienen los Denver Broncos, que deben vencer a Los Angeles Chargers para mantener la posición, en caso de perder abrirán la puerta para que los Nueva Inglaterra Patriots terminen en el primer lugar de la AFC si vencen a los Miami Dolphins.
La Semana 18
Sábado 3 de enero
Carolina en Tampa Bay
14:30 Horas
Seattle en San Francisco
18:00 Horas
Domingo 4 de enero
Nueva Orleans en Atlanta
11:00 Horas
Cleveland en Cincinnati
Green Bay en Minnesota
Dallas en NY Giants
Tennessee en Jacksonville
Indianapolis en Houston
NY Jets en Buffalo
14:25 Horas
Detroit en Chicago
LA Chargers en Denver
Kansas City en Las Vegas
Arizona en LA Rams
Miami en Nueva Inglaterra
Washington en Filadelfia
Baltimore en Pittsburgh
18:20 Horas