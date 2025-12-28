Duelo clave entre Steelers y Ravens será el domingo 4 de enero en horario estelar

La NFL dio a conocer los horarios de sus partidos para la Semana 18, última de la temporada regular del 2025.

La última jornada de encuentros de la NFL tendrá tres partidos que definirán campeones divisionales y al sembrado N° 1 de la Conferencia Nacional.

El juego entre los Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens fue el elegido para disputarse en horario estelar el domingo 4 de enero por la noche a las 18:20 horas (tiempo de Sinaloa).

El ganador de Pittsburgh y Baltimore reclamará el título de la AFC Norte que le otorgará el último boleto a los playoffs en la Conferencia Americana.

La visita de los Carolina Panthers a los Tampa Bay Buccaneers que definirá al campeón de la NFC Sur y repartirá el último boleto a los playoffs de la Conferencia Nacional se disputará el sábado 3 de enero a las 14:30 horas (de Sinaloa).

Finalmente, el duelo entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers, que no solo entregará el título de la NFC Oeste sino que definirá al sembrado N° 1 de los playoffs en la Conferencia Nacional, se jugará el sábado a las 18:00 horas.

Además, también se definirá al sembrado N° 1 de la Conferencia Americana, puesto que actualmente tienen los Denver Broncos, que deben vencer a Los Angeles Chargers para mantener la posición, en caso de perder abrirán la puerta para que los Nueva Inglaterra Patriots terminen en el primer lugar de la AFC si vencen a los Miami Dolphins.

La Semana 18

Sábado 3 de enero

Carolina en Tampa Bay

14:30 Horas

Seattle en San Francisco

18:00 Horas

Domingo 4 de enero

Nueva Orleans en Atlanta

11:00 Horas

Cleveland en Cincinnati

11:00 Horas

Green Bay en Minnesota

11:00 Horas

Dallas en NY Giants

11:00 Horas

Tennessee en Jacksonville

11:00 Horas

Indianapolis en Houston

11:00 Horas

NY Jets en Buffalo

14:25 Horas

Detroit en Chicago

14:25 Horas

LA Chargers en Denver

14:25 Horas

Kansas City en Las Vegas

14:25 Horas

Arizona en LA Rams

14:25 Horas

Miami en Nueva Inglaterra

14:25 Horas

Washington en Filadelfia

14:25 Horas

Baltimore en Pittsburgh

18:20 Horas