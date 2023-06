El encuentro reviste una gran importancia no únicamente por ser el primer cotejo en casa del debutante club de Piratas, sino por lo que se vivirá en cancha con el enfrentamiento de madre e hijo.

“Es un orgullo para mí ser parte de esta liga que representa mucho a nivel nacional, son 32 ciudades y para mí es un gran logro estar dirigiendo y el agradecimiento para mi familia y todos los que me han ayudado para llegar acá”, dijo Cruz López.

“Tengo un mundo de emociones y sentimientos encontrados de abrir en Mazatlán, que es mi ciudad natal, y la otra que no sé cómo explicar el poder enfrentar a mi madre que es la head coach de Piratas, es algo que todavía no lo he dimensionado, creo que hasta esa noche podré expresar todo”.

Señaló que nunca imaginó ese panorama alguna vez dentro del básquetbol profesional.