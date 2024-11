“Pronto voy a pasar al boxeo profesional. No he decidido dónde, pero tengo muchas ofertas”, ha anunciado la campeona olímpica de peso Wélter. De esta manera, Khelif dejará el boxeo amateur, aunque dará más detalles más adelante.

Tras enterarse de las intenciones de Khelif, uno de los primeros en saltar a la palestra ha sido el promotor Eddie Hearn, quien ya ha levantado la mano para ofrecerle su primer contrato.

De acuerdo a información de The Telegraph, el promotor británico mandamás de Matchroom Boxing está dispuesto a ofrecerle un contrato profesional, al ser preguntado si considera firmar a la boxeadora argelina, y reconoció que lo haría si no hay ninguna razón por la que no debería competir como mujer.

“Sí, lo haría, comercialmente. Uno, ella es una boxeadora talentosa. Dos, comercialmente creo que tiene hasta dos millones de seguidores en Instagram, frente a los 30 mil que tenía, así que la respuesta es sí. Pero probablemente haya hechos que no sabemos si son ciertos en torno a la situación”, respondió Eddie Hearn.

Hearn agregó que Khelif ya fue considerada una mujer que competía sin ventajas físicas, y reconoció que escuchó sobre la prueba de cromosoma XY, pero aceptó que aborda el tema porque está en la conversación.

“¿Podremos verlo? ¿O simplemente nos creeremos esa historia? Nunca diría: ‘No voy a involucrarme en esta conversación, es una conversación de actualidad”, afirmó Hearn.

La participación en los Olímpicos de Khelif, quien tiene la condición de hiperandrogenismo, en la categoría femenina, generó un intenso debate sobre la equidad y la inclusión en el deporte después de que una de sus rivales abandonase el combate a los 45 segundos y que otras rivales mostraran su descontento.

Su participación en París 2024 desató controversia y opiniones divididas, tanto en favor como en contra de la joven boxeadora, algunos reprocharon su ventaja biológica, teniendo en cuenta que el hiperandrogenismo es una condición que hace segregar más hormonas masculinas que el resto de las mujeres.

Otros defendieron su derecho a competir, enfatizando que se identificaba como mujer y que sus niveles de testosterona estaban dentro del rango permitido para las atletas femeninas.

Ahora, tras anunciar su salto al boxeo profesional, Khelif volverá a crear un cisma en los organismos que rigen el boxeo y habrá que ver si permiten que se enfrente a otras mujeres debido a su superioridad física.

El propio Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo presidido por Mauricio Sulaimán, cuestionó su participación en París por su superioridad física y es muy probable que no le permita competir con mujeres, por lo que la polémica está servida y habrá que ver qué hacen los demás organismos que rigen el boxeo profesional en la actualidad.

