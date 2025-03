Amigo lector de Noroeste, en la actualidad, es común que el sedentarismo sea la primera opción del ser humano, lo cual es perjudicial para la salud y la calidad de vida.

Por esto es necesario que tanto la familia en especial los padres de familia le permitan a los hijos ser niños, que su actividad sea lúdica, claro sí cuidarlos, pero no querer resolverles todo, ya que ellos deben “buscar” solucionar sus problemas con su propia iniciativa, y el familiar solo observar para que no se cause daño o este sea lo menos posible, así que déjelo que haga pininos, gatee, camine, trote, corra, trepe, escale, etcétera, recuerde que toda estructura ósea es trabeculada de acuerdo al esfuerzo que es sometida.

Luego entonces, si su hijo realiza actividad física, y junto con otros factores como es la alimentación e hidratación tiene la factibilidad que su sistema músculo esquelético se desarrolle de una mejor manera.

Conozcamos algo de historia de la educación gísica, la tarea de la formación física y espiritual de las generaciones jóvenes es tan antigua como la humanidad. Pero en los pueblos primitivos esa tarea se cumple de forma espontánea y sin instituciones especificas; no hay maestros ni escuelas. Los niños y los jóvenes son iniciados en las formas de vida comunitaria por el ejemplo de los mayores y la imitación, que dan por resultado la asimilación de los usos, costumbres, creencias y ritos del grupo.

Para encontrar los verdaderos antecedentes históricos del sistema educativo siempre hay que recurrir a la historia cada país, donde se inicia de manera natural y empírica.

La educación física en los seres vivos es importante ya que el movimiento es vida, además de estimular la oxigenación que es indispensable para la vida.

En el caso de los humanos es una disciplina centrada en el desarrollo de las personas a través de la mejora de las conductas motoras y por medio específico de la actividad corporal. Entre sus objetivos principales destaca impulsar el desarrollo del dominio de las conductas motrices, en especial pretende enseñar a los seres humanos a conocerse, aceptarse, comprenderse y dominarse en movimiento, en situaciones humanas, deportivas o no deportivas, siempre nuevas.

La educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como emulación.

Para realizar un programa de actividad física o una competencia debe ir de acuerdo a los participantes y concebirse en función de las necesidades y las características personales de los participantes, así como de las condiciones institucionales.

En el mundo se ha hecho mucho por la actividad física, por ejemplo la Asociación Americana de Salud, Entrenamiento Físico y Recreación en 1984, trazó estos fundamentos: 1. El hombre como dueño de sí mismo, se mueve para satisfacer su potencial humano de desarrollo precisando: Mejorar y mantener sus capacidades funcionales a través de los sistemas cardiorrespiatorio, mecánicos, del movimiento y neuromusculares. Conseguir una mayor integración personal y, por ello, el movimiento corporal le facilitará un mejor conocimiento de sí mismo, una liberación de tensiones y frustraciones, un mayor placer corporal y un modo de medirse a sí mismo y a los demás.

En lo que se refiere a la salud, la actividad física es la mejor medicina preventiva, ya que es un factor importante para mantener el peso. Claro que se necesitan otros factores como es una alimentación de calidad y cantidad, la hidratación, también al realizar la actividad física entre 20 y 90 minutos diarios, lo que ayuda a la oxigenación de tejidos y órganos, lo cual es bueno para la salud.

En la actividad deportiva, sirve como preparación, para la disciplina deportiva especifica, recordemos que el atleta es un ente que debe contar con la mejor condición física, para un buen rendimiento.