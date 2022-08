El sinaloense Edy Valencia (19-7-6 7, KOs) volverá a pelear en Las Vegas, Nevada este próximo sábado 13 de agosto, cuando se mida ante el también mexicano Enrique Durantes Vivas (21-2-0, 11 KOs), una pelea muy importante para ambos y que será un duro sinodal para el peleador culichi.

Edy Ramiro Valencia Mercado volverá al ring en una de las ciudades estelares para el boxeo y sabe lo que ello representa.

“Un nuevo reto, una nueva oportunidad de volver a los grandes planos y de lograr lo que quiero, me siento muy bien y contento de que me vuelvan a dar una oportunidad como esta”, mencionó el capitalino.

El popular “Dinamita” viene de caer por DU ante Jessie Magdaleno, pero fue una contienda bastante cerrada y donde el sinaloense dejó una grata impresión, por lo que se espera a un Edy Valencia renovado.

“Pelee hace unos meses contra Jessie Magdaleno y siento que esa pelea me sirvió muchísimo, me dio mucha confianza en mí mismo para ver el nivel que tengo porque le dimos una gran batalla a un excampeón del mundo, eso me da mucha confianza de saber que yo también tengo nivel”, agregó.

Su preparación no ha parado desde su última contienda, por lo que se espera que las condiciones para una gran pelea están dadas.

“Ha sido una preparación muy buena, constante, no paramos y hemos estado preparando mañana y tarde con buenos sparrings, hemos ido a diferentes lugares y me siento muy bien con esta preparación que hemos tenido, eso lo vamos a demostrar el sábado 13 de agosto en Las Vegas”, señaló el pugilista sinaloense.