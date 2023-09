Según el parte médico el jugador esperará que la inflamación en la articulación baje para tener posibilidades de estar en el campo.

Kelce, quien no se ha perdido un juego por lesión desde el 2013, es el arma principal en la ofensiva comandada por Patrick Mahomes.

Chris Jones, líder de la defensiva, y Charles Omenihu, cazador de quarterbacks, tampoco jugarán contra los Lions.

Jones busca una extensión millonaria en su contrato para alargar su estancia en el equipo del entrenador Andy Reid, por lo que no se ha presentado a los entrenamientos del equipo.

Omenihu, quien a principios de este año fue acusado de violencia doméstica, hecho con el que violó la política de conducta personal de la NFL; recibió una suspensión por los primeros seis partidos del 2023.

Enfrente tendrán a los Detroit Lions con el quarterback Jared Goff al mando de una explosiva ofensiva que el año pasado fue la tercera con mayor cantidad de yardas y la cuarta en anotaciones.

El equipo del entrenador Dan Campbell reforzó su defensiva profunda para este año con Cameron Sutton, ex de Steelers, Emmanuel Moseley, ex 49ers, y Chauncey Gardner-Johnson, ex Eagles.

El domingo destaca la visita de uno de los favoritos para llegar al Super Bowl LVIII, los San Francisco 49ers, a los Pittsburgh Steelers.

El chico de 23 años Brock Purdy, en su primera campaña como titular, comandará el ataque plagado de estrellas de los gambusinos.

En Foxborough, Massachusetts, antes del juego entre New England y los Philadelphia Eagles, los Patriots rendirán un homenaje a Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, por los 20 años que jugó en los Pats, a los que guió a ganar seis Super Bowls.

También llaman la atención los duelos entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers, la rivalidad más añeja de la NFL; y la visita de los Dallas Cowboys a los New York Giants.

El lunes cerrará la semana uno el debut del quarterback Aaron Rodgers con los New York Jets ante los Buffalo Bills, uno de los equipos con etiqueta de favoritos para llegar al Super Bowl LVIII.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

Chiefs vs. Lions

17:20 horas (de Sinaloa)