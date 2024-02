LOS MOCHIS._ Luego de que Derrick Alston, head coach de Pioneros, arribara la noche del sábado a la ciudad de Los Mochis, la tarde de este domingo fue presentado a los jugadores que ya lo esperaban en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples.

Allí, el entrenador del representativo ahomense en el Cibacopa, sostuvo una charla de presentación con el grueso del equipo, y sostuvieron una ligera práctica: la primera bajo sus órdenes.

“Tuvimos hoy una práctica ligera, y empezaremos oficialmente mañana (martes). Estoy muy emocionado; en verdad me gusta el equipo, me gustan los jugadores, los juveniles, nacionales, y creo que en poco tiempo estarán aún mejor, e igual los americanos: vamos a ser un equipo de alto nivel; creo que vamos a llegar a los play off: en la lista de metas está el llegar a la final y tratar de ganarla”, indicó.

Alston manifestó que se cuenta con una buena combinación de experiencia y juventud, que resultará en un equipo competitivo:

“Somos un equipo nuevo y tenemos a un jugador que regresa de temporada anterior: Anthony Johnson, quien va a ser tremendo para nosotros, con presencia al interior; tenemos algunos tiradores de larga distancia, algunos con experiencia en G-League, así que pienso que tenemos una buena combinación de muchachos jóvenes con mucha energía, y luego tenemos jugadores que ya saben cómo jugar en Cibacopa, así es que va a ser interesante. Va a ser una temporada con altas y bajas, -esperemos que más altas que bajas-, pero tenemos un equipo que será muy competitivo”, aseguró.

El ex jugador NBA expresó que existe un gran compromiso con los aficionados de Pioneros, por lo que se brindarán completos dentro y fuera de la duela.

“Es un buen grupo de jóvenes, se llevan bien entre ellos, lo que es muy importante. Vamos a vernos mañana, vamos a trabajar en construir este equipo de la manera correcta, quiero que este equipo defienda, que use la defensa para crear oportunidades de transición, quiero muchos disparos de tres; jugaremos duro, jugaremos por esta comunidad, por la afición, y queremos ganar, así que iremos ahí, y daremos todo lo que tenemos”, concluyó.