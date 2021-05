TOKIO._ El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio insinuó el viernes que incluso los fanáticos locales podrían ser excluidos de las sedes cuando los juegos comiencen en poco menos de dos meses.

Hace meses que se descartó a los fanáticos del extranjero por ser demasiado arriesgados durante una pandemia.

La perspectiva de lugares vacíos en los Juegos Olímpicos pospuestos se hizo más probable cuando el gobierno japonés decidió el viernes extender el estado de emergencia hasta el 20 de junio, ya que los casos de Covid-19 continúan ejerciendo presión sobre el sistema médico.

El estado de emergencia debía levantarse el lunes. La extensión en Tokio, Osaka y otras prefecturas plantea aún más preguntas sobre si los Juegos Olímpicos se pueden llevar a cabo.

Los organizadores y el COI insisten en que seguirán adelante a pesar de que las encuestas en Japón muestran que el 60-80 por ciento quiere que se cancelen.

“Nos gustaría tomar una decisión lo antes posible (sobre los fanáticos), pero después de que se levante el estado de emergencia evaluaremos”, dijo la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, en su sesión informativa semanal.

Hashimoto prometió decidir sobre los fanáticos locales para abril y luego posponerlo hasta principios de junio. Ahora la fecha límite es un mes después de la fecha de apertura del 23 de julio.

“Hay mucha gente que dice que para los Juegos Olímpicos tenemos que correr sin espectadores, aunque otros deportes están aceptando espectadores”, dijo Hashimoto. “Así que debemos tener eso en cuenta. Debemos evitar que los servicios médicos locales se vean afectados. Necesitamos tomar esas cosas en consideración antes de acordar el conteo de espectadores “.

La presión de cancelación crece a diario sobre Tokio y el COI a medida que surgen más preguntas sobre los riesgos de traer a 15 mil atletas olímpicos y paralímpicos de más de 200 países y territorios a Japón, un país que ha estado en gran parte cerrado durante la pandemia.

El COI dice que más del 80 por ciento de los atletas y el personal que se alojen en la Villa Olímpica en la Bahía de Tokio serán vacunados. Se espera que permanezcan en gran parte en una burbuja en el pueblo y en los lugares.

Además de los atletas, decenas de miles de jueces, funcionarios, VIP, medios de comunicación y locutores también tendrán que ingresar a Japón.

A principios de esta semana, el New England Journal of Medicine dijo en un comentario: “Creemos que la determinación del COI de continuar con los Juegos Olímpicos no se basa en la mejor evidencia científica”.

Cuestionó los llamados Playbooks del COI, que detallan las reglas de los juegos para los atletas, el personal, los medios de comunicación y otros. La edición final se publicará el próximo mes. También esta semana, el Asahi Shimbun, el segundo periódico más grande del país, dijo que los Juegos Olímpicos deberían cancelarse.

El mes pasado, el British Medical Journal en un editorial también pidió a los organizadores que “reconsideren” la celebración de los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia.

El jueves, el jefe de un pequeño sindicato de médicos en Japón advirtió que la celebración de los Juegos Olímpicos podría conducir a la propagación de variantes del coronavirus. Mencionó cepas en India, Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil.

Japón ha atribuido alrededor de 12 mil 500 muertes al Covid-19, un número relativamente pequeño que ha aumentado de manera constante en los últimos meses. El lanzamiento de la vacunación comenzó lentamente en Japón, pero se ha movido más rápidamente en los últimos días. Se estima que las personas vacunadas representan aproximadamente el 5 por ciento de la población.

El COI, que a menudo cita a la Organización Mundial de la Salud como la fuente de gran parte de su información sobre el coronavirus, se ha mantenido firme al decir que los juegos sucederán. Recibe alrededor del 75 por ciento de sus ingresos de la venta de derechos de transmisión, que se estima en 2 mil millones a 3 mil millones de Tokio. Ese flujo de caja se ha visto frenado por el aplazamiento.

El propio Japón ha gastado oficialmente 15.4 mil millones en la organización de los Juegos Olímpicos, y las auditorías gubernamentales sugieren que la cifra es aún mayor.

El miembro senior del COI, Richard Pound, dijo a un periódico británico esta semana que “salvo Armagedón”, los juegos se llevarán a cabo. La semana pasada, se le preguntó al vicepresidente del COI, John Coates, si se abrirían los Juegos Olímpicos, incluso si hubiera un estado de emergencia.

“Por supuesto que sí”, respondió.

El presidente del COI, Thomas Bach, también ha dicho que “todos los miembros de la comunidad olímpica” deben hacer sacrificios para celebrar los Juegos Olímpicos.

El mensaje recibió el rechazo de los medios sociales y locales japoneses, algunos de los cuales señalaron que el COI y la llamada Familia Olímpica están reservados en muchos de los mejores hoteles de cinco estrellas de Tokio durante los juegos.

Hashimoto defendió el liderazgo del COI.

“El COI tiene una fuerte determinación de celebrar los juegos”, dijo. “Así que una voluntad tan fuerte se traduce en palabras fuertes. Así es como me siento.”