El danés Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour de Francia

FOIX, Francia._ El danés Mads Pedersen consiguió su tercera victoria en el Tour de Francia, al imponerse en la cuarta etapa con final en Foix al término de una larga escapada en la que superó al estadounidense Quinn Simmons y al español Raúl García Pierna.

El noruego Torstein Traen se convirtió en el nuevo líder de la general, arrebatando el maillot amarillo al esloveno Tadej Pogacar, que entró con el pelotón de favoritos a 12 minutos

Isaac del Toro culminó la etapa en el puesto 34, lo que lo hizo descender al octavo lugar en la general

El ciclista del Uno X, que ya lideró varios días la Vuelta a España del año pasado, se convierte en el tercer noruego que se viste de amarillo, tras Alexander Kristoff y Thor Hushovd.

Traen cuenta con una renta de 28 segundos con respecto al estadounidense Sean Quinn y el checho Mattias Vasek a 3.50, de Pogacar a 7.53 y del danés Jonas Vingegaard, con el mismo tiempo.