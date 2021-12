MÉXICO._ Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring este 18 de diciembre en Culiacán. Su rival será David Zegarra en una pelea en la que el “Junior” prometió mostrar une mejor versión sobre el cuadrilátero. Sin embargo, José Guadalupe Pintor atacó a Chávez Jr. al indicar que está ensuciando el legado de su padre.

“Me da pena hablar de esa gente porque esos jóvenes, él en especial, ya no tiene nada que hacer en el boxeo, sólo dar tristeza, pena y ensuciar el nombre del papá. No tiene ningún sentido que él ande ahí ensuciando el nombre de su padre, que fue para mí el mejor boxeador que ha nacido en México”, sentenció el ex boxeador mexicano en unas declaraciones recopiladas por Izquierdazo.