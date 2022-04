“Estoy muy contento, muy agradecido con esta institución que desde mi primer año me ha tenido fe, me ha tenido confianza, creo que he hecho bien las cosas y por ello siento que se me ha dado la oportunidad de volver”, dijo Calatayud tras su primera práctica con el club de casa.

“Ha sido un avance que he tenido desde mis primeros años, se me ha dado poco a poco el camino, no como uno quisiera, pero vamos creciendo poco a poco, agarrando experiencia. Aquí empecé en el 2016, he tenido oportunidad de Liga Nacional hasta Selección Mexicana, en Chihuahua creo que he tenido mi mejor desempeño”.

El jugador de posición base cuenta con 29 años de edad y en ese 2016, con Náuticos de Mazatlán, no le tocó ser campeón de Cibacopa, debido a una lesión en su rodilla.