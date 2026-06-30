$!El ICO lleva a cabo la Copa Estatal de Gimnasia Artística 2026, rumbo a su 75 aniversario

MAZATLÁN._ Con un gran despliegue de talento y disciplina, este fin de semana el Instituto Cultural de Occidente (ICO) llevó a cabo la segunda edición de su Copa Estatal de Gimnasia Artística, en una ardua jornada que formó parte de las actividades rumbo al 75 aniversario de la prestigiosa institución educativa.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el Padre Ramón Cerratos Ríos, director general del ICO, quien dio unas cálidas palabras de bienvenida a todos los presentes. En su mensaje hizo hincapié en las enseñanzas de la gimnasia, como disciplina, constancia y belleza de movimiento, que se alinean con el lema institucional de “formar personas íntegras de cuerpo y de espíritu”.

“Que esta Copa no sea solo para competir, sino para convivir. Que cada salto, cada giro y cada caída las haga más fuertes dentro y fuera del piso. El ICO es su casa. Mucho éxito, bonita jornada y que Dios les bendiga a todos”, dijo Cerratos.

En la mesa del presidium lo acompañaron Pedro Urtusuastegui, presidente de la Asociación Sinaloense de Gimnasia (A.S.I.G.); el Profesor Américo Luján, coordinador de deportes; y Ana Coello, jueza y técnica del A.S.I.G.

El cuerpo de jueces, encargado de evaluar con rigor cada rutina, contó con la presencia de Carolina Cervantes, jueza nacional nivel 3, y de Hilda Mireya López Ibañez y Xiomara Parra y Cota, ambas juezas nacionales nivel 1.

La competencia reunió a nueve clubes de gimnasia pertenecientes a diferentes partes del estado de Sinaloa, incluyendo representantes del Instituto Cultural de Occidente, del Colegio Anglo Moderno, el Club CDC, Dasai Gymnastix’s, Club Olímpica, Adrian’s Gym, Colegio SAM, entre otros.

Las atletas compitieron en los cuatro aparatos fundamentales de la gimnasia artística femenina: viga de equilibrio, manos libres, salto de caballo y barras asimétricas.

Pedro Urtusuastegui, presidente del A.S.I.G., fue quien dirigió la toma de protesta, en donde las gimnastas se comprometieron a cumplir con los reglamentos y estatutos de la competencia. Posteriormente, la jueza técnica Ana Coello dio las indicaciones para el calentamiento general, tras el cual se dio inicio a la jornada.

El evento culminó con emotivas ceremonias de premiación, donde las jóvenes atletas subieron al podio para recibir el producto de su esfuerzo y dedicación.