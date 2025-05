Derrick White fue quien cargó con la ofensiva, castigando una y otra vez desde el perímetro, para terminar con 34 puntos. Jaylen Brown no se quedó atrás y colaboró con 26 tantos y 12 asistencias. Pero aunque la tarea de ambos era esperada, considerando que se trata de los dos mejores jugadores disponibles para Joe Mazzulla, hubo una estrella que no estaba en los papeles de nadie: Luke Kornet .

El rendidor interior tuvo una actuación sobresaliente para compensar otra noche olvidable de Kristaps Porzingis (un punto y un rebote en 12 minutos como titular). Mientras que los Celtics perdieron los minutos con el letón por 12 puntos, ganaron los que tuvieron a Kornet en cancha por 20 unidades. Y lejos de tratarse de una casualidad, el gigante de 29 años fue decisivo para esa marca.

Kornet no solo aportó 10 puntos y 9 rebotes con un 5-5 de campo, sino que fue absolutamente determinante en defensa: 7 tapones, para convertirse en apenas el cuarto Celtic de la historia en llegar a esa cifra en un partido de Playoffs -Robert Parish, Kendrick Perkins y Robert Williams fueron los otros tres, recordando que la estadística es oficial desde 1973-.

El ex Bulls, también con su pasado en los Knicks, no suele ver demasiados minutos, al ser el tercer hombre grande de la rotación de Mazzulla. Sin embargo, con un Porzingis cuyo estado y salud ya roza lo injugable, Boston necesitaba de una actuación de este tipo para no ser devorado en la pintura por New York. Y no solo eso no ocurrió, sino que los Celtics ganaron ampliamente esa batalla, aprovechando otro partido repleto de faltas y fallos por parte de Karl-Anthony Towns.

La actuación de Kornet no solo extiende la temporada para los Celtics -el sexto partido, en el Madison Square Garden, se jugará este viernes-, sino que puede haber cambiado su estatus para la próxima Agencia Libre. El interior de Boston es agente libre sin restricciones y, tras una actuación de este tipo, tendrá argumentos para negociar su primer contrato importante, considerando que hasta ahora solo ha jugado por el salario mínimo durante su carrera.

