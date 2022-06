$!El luchador mexicano El Sagrado agrede a fanático durante una pelea (VIDEO)

La carrera de “El Sagrado” ha aumentado paulatinamente al punto de consagrarse campeón nacional de Tercias en dos ocasiones junto a los Gemelos Diablo, ganándose así un espacio recurrente entre los estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Ante los hechos, el luchador se disculpó públicamente a través de su página oficial de Facebook, asumiendo toda la responsabilidad de los hechos y aceptando la sanción que el Consejo Mundial de Lucha Libre crea correspondiente a sus actos.

“Pese a los motivos que me orillaron a esta situación y que he expresado previamente en mis redes sociales, la actitud que mostré no representa mis valores ni el tipo de luchador que he demostrado ser a lo largo de 19 años de trayectoria”, escribió “El Sagrado”.