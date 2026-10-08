$!El mazatleco Frank Acosta brilla con Frayles de Guasave y lidera el paso invicto en Cibapac

El mazatleco forma parte del fuerte conjunto de Frayles de Guasave que culminó en primer lugar y único invicto en la tabla general del Cibapac.

El basquetbolista Francisco “Frank” Acosta está registrando una gran temporada en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) .

Guasave cerró en el sitio de honor de la clasificación en la primera mitad del circuito con marca de 10-0 y como líder de la Región 2.

Acosta ha lucido con un gran desempeño en la duela del gimnasio Luis Estrada Medina, casa de Frayles, y en las visitas que han tenido en el calendario regular.

El base, que pertenece a Venados de Mazatlán Basketball en Cibacopa, se ha convertido en una de las piezas fundamentales del cuadro del Monasterio.

Actualmente en la campaña, misma que está ya en la segunda vuelta, ha acumulado 263 puntos en un total de 13 partidos jugados, con lo que su promedio de puntos por encuentro es de 20.2.

El porteño suma ya 40 triples que es su especialidad y 53 canastas desde el perímetro.

Guasave sigue sin conocer la derrota en la parte complementaria del rol con récord de 3-0.