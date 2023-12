El veterano pateador Robbie Gould anunció su retiro después de 18 temporadas en la NFL el jueves a través de un artículo publicado por The Players’ Tribune.

“Ahora, aunque el futbol ha sido una gran parte de mi vida durante los últimos 18 años, es con el mayor respeto y aprecio que anuncio oficialmente mi retiro de la Liga Nacional de Futbol”, escribió Gould en el artículo, en el que recapituló su sinuoso viaje en la NFL en el que pateó para tres franquicias (los Bears, Giants y 49ers).

“¿Lo extrañaré? Absolutamente. El fuego por jugar y competir definitivamente todavía arde, y no estoy seguro de que eso desaparezca alguna vez. Cuando miro hacia atrás, a toda mi carrera, es un poco irónico porque lo que Lo que más voy a extrañar no es tanto el juego de futbol en sí. Extrañaré ser parte de un equipo de futbol. Los viajes en avión, las comidas previas al juego, el compañerismo, la cultura del vestuario, los entrenamientos y el esfuerzo de una unidad tratando de lograr una meta común de ganar: esa parte no puede ser reemplazada.

“A medida que el capítulo del futbol, esta ‘algo bueno’ llega a su fin, también abre una puerta para nuevos esfuerzos que se me presenten. El trabajo caritativo es una parte integral de mis valores fundamentales y espero seguir adelante. Oportunidades para retribuir. Mentiría si dijera que no estaba pensando también en todos los campos de golf que todavía tengo que visitar. Y en mi libro, un puesto en las ligas menores titulado ‘Entrenador Rob’ tiene un significado bastante agradable”.

Gould comenzó su carrera como agente libre no reclutado firmado por Chicago procedente de Penn State en 2005. Pasaría las siguientes 11 temporadas con el uniforme de los Bears, convirtiendo el 85.4 por ciento de sus 323 intentos de tiros de campo y el 99 por ciento de sus intentos de anotar puntos, ganando una selección All-Pro del primer equipo y un visto bueno al Pro Bowl en apenas su segunda temporada en 2006. En esa campaña, sus Bears llegaron al Super Bowl XLI, donde cayeron ante los Colts de Peyton Manning en Miami.

Gould haría tres apariciones en los playoffs con los Bears (2005, 2006 y 2010), convirtiendo cada intento de patada (6 de 6 en tiros de campo, 19 de 19 en puntos extra). Se mudaría a Nueva York, donde pasó una temporada como pateador de los Giants (2016) para un equipo que llegó al fin de semana de comodines antes de retirarse contra los Green Bay Packers. A los 34 años, Gould ya había estado en la NFL durante una docena de temporadas, pero no había terminado con el futbol profesional y se mudó al oeste, a San Francisco. Serviría como un pateador confiable para los 49ers durante las próximas seis temporadas, registrando un porcentaje de tiros de campo de 87.5 y convirtiendo el 96.1 por ciento de los intentos de anotar puntos.

Dejó San Francisco sin ceremonias después de la temporada 2022, señalando que preferiría jugar en algún lugar más cercano a su familia en Chicago en el ocaso de su carrera. Esa oportunidad nunca llegó para Gould, quien pasó la mayor parte de la temporada 2023 sin trabajo antes de terminar su carrera.

Gould se retira con un porcentaje de tiros de campo de 86.5 y una tasa de conversión de puntos extra de 97.5 por ciento, convirtiéndose en uno de los pateadores más confiables de su generación. Anotó mil 961 puntos en sus 18 temporadas en la NFL y, como ávido golfista, espera llevar esa consistencia al campo, donde disfrutará de las rondas durante un retiro enfocado en disfrutar la vida como jubilado y padre dedicado a dos muchachos jóvenes.

(Con información de NFL)