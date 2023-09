Aaron Rodgers  rompió su breve silencio con una publicación en Instagram el jueves y el viernes habló extensamente sobre su lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada.

Rodgers expresó su agradecimiento por el apoyo de los fanáticos de los Jets en lo que será recordado durante mucho tiempo como un momento histórico en la historia de la franquicia cuando salió corriendo del túnel del MetLife Stadium el lunes por la noche con una bandera estadounidense en la mano. Lo triste, sin embargo, es lo que siguió. Rodgers lo describió como “uno de los periodos de 24 horas más difíciles que he tenido en mi vida”, durante una aparición el viernes en The Pat McAfee Show.

“Mucha tristeza, muchas lágrimas, mucha frustración oscura, ira, toda una gama de emociones, pero el sol salió al día siguiente y me encontré en Los Ángeles, me operaron el miércoles y desde entonces me he sentido mejor”, dijo Rodgers.

Rodgers dijo que recibió innumerables mensajes de apoyo de compañeros de equipo pasados y actuales, y de aquellos que han experimentado lesiones similares en el tendón de Aquiles. Agregó que supo instantáneamente que había sufrido una lesión que puso fin a su temporada, borrando el optimismo que siguió a los Jets durante la temporada baja desde el momento en que anunció que tenía la intención de unirse a ellos.

Espera que el lunes por la noche no sea la última vez que la gente lo vea con el uniforme de los Jets.

“Hay muchas ideas diferentes sobre la duración total de la rehabilitación, creo que lo que me gustaría decir es que sólo porque nadie lo haya hecho de cierta manera no significa que no sea posible”, dijo Rodgers. “Definitivamente tengo algunas probabilidades en mi contra según la edad, pero me gusta. Apila todas las probabilidades en mi contra y mira qué pasa.

“Todo mi enfoque y dedicación es adquirir la mayor cantidad de información y agregarla a lo que ya he elaborado como un muy buen plan de rehabilitación que, creo, sorprenderá a algunas personas”.

No se sabe cómo será esta temporada de los Jets después de perder a Rodgers. Pero espera seguir involucrado con el equipo, incluso si no puede estar al margen por un tiempo. Y lo hará con la esperanza de que sus esfuerzos ayuden a los Jets a regresar a la postemporada, incluso si no puede ser él quien los guíe allí.

(Con información de NFL)