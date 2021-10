El director general del Imdec, Carlos Octavio “Larry” Lara Cebreros, dio a conocer lo anterior y precisó que los ganadores de las 5 categorías recibirán como premio en efectivo por 20 mil pesos, una laptop y un par de tenis.

Informó que a partir de este martes se abren los registros y la entrega de documentación será en las oficinas del Imdec, mismos que cierran el 5 de noviembre a las 12:00 horas para participar en la elección del Premio Municipal del Deporte que se llevará a cabo el 9 de noviembre en las instalaciones del Salón de la Fama.

Explicó el titular del órgano rector del deporte que este Premio Municipal del Deporte Culiacán 2021 podrán participar deportistas y entrenadores convencionales, deportistas y entrenadores paralímpicos, así como deportistas mayores de 40 años que hayan representado a Culiacán, haber sido seleccionado nacional o atleta de alto rendimiento.

Los deportistas profesionales no participan. Lara Cebreros indicó que para el caso de los deportistas y entrenadores que hayan sido ganadores de este galardón en ediciones pasadas no podrán participar.

A los deportistas –añadió- se les analizará la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, considerando prioritariamente los eventos oficiales convocados por las diferentes Federaciones Nacionales e Internacionales en el ciclo de enero a septiembre de 2021”.

“Para el caso de los entrenadores se analizarán los logros deportivos y el avance en los resultados de los atletas del Municipio de Culiacán a su cargo de enero a septiembre del año 2021 a nivel municipal estatal, nacional e internacional, considerando los eventos oficiales.

“Para poder participar como candidatos deberán no ser entrenador al servicio del deporte profesional, no ser entrenador nacional del CNAR o del COM, etcétera”, dijo.

DOCUMENTOS PARA REGISTRARSE

1.- Entregar propuesta oficial elaborada por algún organismo integrado al deporte municipal

2.- Copia del acta de nacimiento o carta de naturalización

3.- Currículum deportivo con documentos probatorios sólo del periodo elegible

4.- Dos fotografías tamaño infantil recientes e iguales

5.- Copia de identificación oficial (credencial de elector, escolar o pasaporte)

6.- Ser de nacionalidad mexicana

7._ La CURP