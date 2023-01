Por tratarse del primer duelo entre los ex compañeros Joel Embiid y Ben Simmons, pero también por enfrentar a dos de los mejores equipos de la liga como los 76ers y los Nets, el Philadelphia vs. Brooklyn de este miércoles prometía ser de lo mejor del mes en materia NBA. Y lo cierto es que los de Rivers y Vaughn no decepcionaron.

El triunfo quedó en manos de Philadelphia por 137-133, en un partido que los Sixers dominaron de punta a punta, pero en el que nunca pudieron terminar de liquidar la historia. La ventaja durante largos tramos fue de doble dígito, pero entre una defensa zonal que complicó al local y la mano caliente de Seth Curry (32 puntos), los Nets llegaron a empatar el marcador en el último cuarto, hasta que tres conversiones de James Harden (dos triples y una bandeja) inclinaron la balanza en favor de los 76ers.