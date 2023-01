Con su victoria de este domingo ante los Detroit Pistons por 117-104, los New York Knicks siguen consolidando su lugar como uno de los mejores equipos de la actualidad en la Conferencia Este de la NBA.

Los de Tom Thibodeau ahora han ganado siete de sus últimos ocho partidos y hay un par de jugadores que aparecen en el centro de ese resurgimiento.

Un par de días atrás hablamos del presente de Jalen Brunson como un candidato firme al All-Star Game, pero el ex Dallas no está solo entre las posibles estrellas de New York. Y es que luego de una 2021-2022 para el olvido, en la que inluso terminó con una mala relación con el público local, Julius Randle ha recuperado ese nivel que lo llevó a ganar el Jugador de Mayor Progreso en su segundo año con los Knicks (2020-2021).