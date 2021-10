“Fue muy fácil convencerlos. Creo que influye la hospitalidad que se le da a los jugadores año con año para venir a Acapulco a jugar. Estoy seguro que todos los jugadores van a disfrutar mucho el torneo”, añadió Zurutuza.

El Abierto Mexicano de Tenis, un torneo ATP 500 que se disputa desde 1993, coronó en la pasada edición a Zverev, quien se impuso en la final a Tsitsipás.

Zurutuza destacó el deseo de la organización por contar con el español Rafael Nadal y del argentino Juan Martín del Potro, aunque explicó que será complejo por las lesiones que padecen.

“De Rafa no tengo noticias del progreso de su lesión. De todas maneras, si no se apunta, habrá un ‘wild card’ esperándolo, pero es difícil por su lesión. A Juan Martín nos encantaría tenerlo, pero no sabemos cómo va, si él quiere es bienvenido para estar aquí”, precisó.

El Abierto Mexicano de Tenis 2022 transcurrirá en un nuevo complejo con seis canchas cuya construcción está en fase final.

En estas instalaciones se tendrá un estadio principal con capacidad para 10 mil 500 personas y la organización ya tiene el permiso de las autoridades del estado de Guerrero para permitir la presencia de aficionados en todos los partidos.

(Con información de EFE vía Yahoo)