El sábado llegan los caddies

FORE.– Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos... no sin antes comentarles que se disiparon un tanto nuestras dudas respecto a la seguridad en las carreteras que conectan las comunidades cercanas a nuestro puerto. Precisamente el pasado fin de semana nos trasladamos a un punto cercano a La Noria y pudimos constatar la presencia de uniformados que, en caravana, cuidan los principales puntos en los que se dieran actos de violencia. Bien por ello y ojalá que esto sirva para que nuestra tranquilidad regrese.

Que sea para bien pues...

LOS CADDIES.– Estamos exactamente a una semana de que se realice el 38 Torneo Nacional de Caddies que tendrá, como ya es una costumbre, tres días de duración con la presencia de cuando menos 250 jugadores y en el escenario de siempre, El Cid Resorts.

Hasta los momentos de redactar la presente información, ya eran más de 280 los caddies que se habían reportado pero los organizadores hacen cuentas alegres de que en esta ocasión se romperá el récord de asistencia y la cifra de jugadores presentes rebasará incluso, los 250 jugadores disgregados en dos categorías.

El formato que se utilizará es a eliminatoria en dos días, 19 y 20 y el 21 sólo jugarán los 20 mejores y empates, y será ese día, cuando se den los resultados al finalizar la contienda. Ojalá y en esta ocasión el Dios Tláloc no tenga la ocurrencia de abrir sus grifos celestiales y tengamos una competencia brillante, con muestras de la gran calidad que exhiben los jugadores locales y procedentes de todos los rincones de la República Mexicana.

Así, y se tiene reportes de La Laguna, de México capital y sus alrededores, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Durango, etc., que reservaron con la debida anticipación ante la gran demanda que se presentó. No olvidamos desde luego la afluencia de jugadores de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán...

Pero ya se sabe que a la hora cero, son varios los que no acuden a la cita por lo que se reduce la asistencia en relación con las reservaciones, pero se espera que no sean muchas las cancelaciones ante los eventos que se han llevado en nuestra entidad para deprimir los actos de violencia.

Por cierto, el lunes pasado se realizó una competencia en la que se puso en juego un boleto para acudir al torneo sin pago de inscripción y el ganador fue Ernesto Cosío.

Bueno, él estará en la categoría seniors que se adoptó hace algunos ayeres para dar oportunidad de premio a los jugadores mayores de 50 años y en la que desde luego, no hay ausencia de gran calidad.

Bueno, nos espera una buena competencia a partir del martes 19, pero la “arribazón” de jugadores se dará desde el sábado próximo, ya que muchos de los asistentes se vienen a disfrutar de las playas mazatlecas junto con sus familias y acompañantes.

Se notará la presencia, ya lo verán y la invitación para que todos los que deseen acudir a presenciar este evento, lo hagan, no hay cuota de asistencia...

CAMPO NUEVO.– El sábado anterior nos fuimos a la inauguración de una nueva sucursal del Restaurante Mamá Chana, ubicado en un sitio privilegiado, por rumbo al acceso a La Noria, en donde pudimos constatar las vistas panorámicas que en realidad vale la pena contemplar.

Está ubicado en un promontorio de alrededor de 50 metros pero que tiene acceso por un camino sin asfaltar pero que ofrece gran seguridad a los conductores y sus familias.

De acuerdo con las informaciones recabadas, son bastantes los asistentes que se dan durante el funcionamiento del restaurante, que, a su vez, forma parte de un complejo denominado La Laguna en el que se construirá, ya en breve, el quinto campo de golf (eso para nuestra cuenta, ya que por ahí circulan rumores de la construcción de dos más, pero de los que no sabemos nada), sólo que ya recibieron la visita de sus constructores, pero no se ha conocido noticia alguna de su inicio y construcción.

Ojalá que el acervo de campos de golf crezca ya que es obvio que se hacen con el afán de atraer más turismo a Mazatlán puesto que se ubican en zonas en las que los desarrollos inmobiliarios con parte ya, del panorama.

Como lo mencionamos en nuestro inicio de esta entrega, que sea para bien...

Por esta ocasión, esta semana aquí le paramos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...