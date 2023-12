EL QUELITE, Mazatlán._ Uriel Guevara Luna es un estudiante de secundaria originario de Querétaro, su pasión es la práctica deportiva, pues combina dos deportes y parece que la combinación del ulama de cadera y el futbol le han permitido ser un mejor atleta.

Uriel es parte del equipo representativo de Querétaro en ulama de cadera y tuvo la oportunidad de estar presente en el Torneo Nacional de Ulama de Cadera realizado en El Quelite, Sinaloa.

Su relación con el ulama empezó de la mano de su padre, quien si bien lo practicaba de manera lúdica con Uriel, terminó por ser una pasión y un tema de competencia real hasta llegar a representar a Querétaro.

“Cuando tenía como 11 años mi papá jugaba, o sea, no sabía muy bien, pero lo hacíamos, me dijo que si quería y empecé a jugarlo y me fue bien”.

Aseguró que no existe mucho apoyo al ulama por parte de organismos deportivos, aunque poco a poco se consigue el mismo.

Contraste deportivo

Otra de las pasiones de Uriel es el futbol, en el cual se desempeña como extremo por derecha y afirmó que la práctica del ulama le ha servido para mantener una gran forma física y elasticidad en ambos campos de juego.

“En el ulama se necesita mucha condición porque son 30 minutos corridos e incluso más, entonces, estar subiendo y bajando te ayuda a agarrar forma para poder desempeñarte bien en la cancha”.

El balompié también es un pasatiempo para el joven queretano, pero no vería con malos ojos el un día también poder ser jugador de Liga MX.

“En estos momentos lo hago por hobbie, pero sí me gustaría llegar a algo profesional”.

En lo que respecta a un ramo académico, a pesar de su corta edad ya piensa en la etapa universitaria, nivel en el cual le gustaría poder estudiar Administración Empresarial

Es el boom del hub de negocios en que se ha convertido esta ciudad del bajío mexicano junto al éxito de su hermano en el mundo corporativo, lo que ha alentado a Uriel a dedicarse a la industria.