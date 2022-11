CULIACÁN._ La primera oportunidad que recibe Elliot Cano de disputar un campeonato en su carrera, lo ha motivado a prepararse a fondo consciente de que una victoria sobre el sinaloense Rafael Ortiz lo podría catapultar y colocar entre los mejores pesos medios del país.

El boxeador capitalino habló hoy lunes desde la Ciudad de México para señalar que su combate contra el vencedor de Omar Chávez será una auténtica guerra, y que además de ofrecer una gran pelea vaticina que regresará a su casa con el cinturón en sus manos.

“Esta pelea llega en el mejor momento de mi carrera, después de haberme aventurado a enfrentar a boxeadores que me superaban en peso y en experiencia como Jaime Munguía. (Ortiz) es un boxeador que va de frente, pero no tiene nada del otro mundo. Quizá lo único que se me puede complicar es su guardia (zurdo)”, dijo vía telefónica el también apodado “El Pipila”, quien tiene un récord de 9-8 con 5 victorias por la vía del cloroformo.