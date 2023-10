“Siempre soñando con traer más medallas y gracias a Dios se dio. En el Mundial, y en el Grand Prix, que fue en Veracruz, no se pudo (obtener medalla), pero igual siempre tuve en la mira en la medalla en las siguientes competencias y ahorita la acabamos de conseguir y nos sentimos muy contenta con ese resultado”, resaltó la deportista de 19 años.

La paratleta, quien actualmente se encuentra en el séptimo lugar del ranking, quiere cerrar fuerte el año y buscar, en el 2024 el boleto a los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Tengo el Grand Prix final en Londres, y de ahí, los Parapanamericanos en Chile, el siguiente año vienen los Juegos Paralímpicos, intentar la clasificación. Me da muchos nervios de estar tan cerca, y a la vez no, pero si Dios quiere, con esas últimas competencias, poder acercarme un poco más a ver si lo logro”, destacó Elsa Koyama.

Deja el paratletismo y se va al parataekwondo

Elsa Koyama Tamayo resaltó que, el cambio de un deporte a otro, se debió a las oportunidades, y todo le ha salido bien.

“(El cambio fue) por las oportunidades que se me dieron, y quise intentar cosas nuevas, y ver que tal salía, y gracias a Dios me fue muy bien, estuve en la concentración entrenando duro todos los días para poder aprender rápido y tener el nivel, y gracias a Dios ya se me está dando y ya tengo la clasificación a los Juegos Parapanamericanos, que es una competencia importante para mí”, expresó la artemarcialista, quien entrena con la tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinoza.