González Arreola comentó que es una sorpresa lo acontecido y que jamás busca protagonismo, sino que su labor es velar por el deporte y a eso considera su existencia.

“Realmente para mí esto es una sorpresa, no esperaba esto (entre lágrimas). Todas las personas que están aquí, voleibolistas que me conocen, saben que yo no persigo que me hagan estos homenajes, hago mi trabajo porque pienso que a eso vine”, dijo.