El equipo de Jack and Jill Rojo derrotó 3-0 a IMMA Gammas, en la categoría Sub 12 varonil, dentro del primer día de actividad del Torneo FIBA Open 3x3 México 2025, en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

En más marcadores del mismo nivel de Sub 12 varonil, Leones Azul se impuso por apenas un enceste 1-0 a IMMA Gammas.

Esta segunda edición de la justa reunió a 70 equipos (tercias) repartidos en las categorías ramas U-10, U-12, U-14, U-16, U-18, U-20 y Libre.

Leones Azul ligó triunfo al doblegar 10-1 a Jack and Jill Rojo, Avengers 9-0 Jack and Jill, SAM apaleó 17-1 Jack and Jill Rojo, Avengers 4-3 Leones Azul y SAM 12-2 Leones Azul.

Jack and Jill Azul sacó la casta al vencer 7-5 a Warriors, Leones Naranja 15-2 Warriors, Warriors 12-0 Maza, Leones Naranja 7-5 Jack and Jill Azul y ellos mismos se recuperaron sobre Maza al son de 12-0.

En el nivel Libre habrá una premiación al campeón de 5 mil pesos.

Los que resulten campeones en las ramas varonil y femenil pasan a la etapa nacional programada a mediados de mayo entrante en Oaxtepec, Morelos.