MÉXICO._ Andrew Green, director técnico de la escudería Aston Martin, realizó una comparación entre los estilos de manejar de Sergio Pérez, su piloto hasta la temporada pasada, y Sebastian Vettel, quien tomó el sitio del mexicano, para señalar que el segundo se adapta mejor a las distintas pistas, por lo que cree que le dará mejores resultados.

El ingeniero británico señaló que Checo tiene un “estilo de conducir muy extremo” que le complicaba brillar en todas las pistas, algo que no ve en Vettel, tetracampeón del mundo que los maravilló por su experiencia y jerarquía, a pesar de que viene de tener dos años muy malos con Ferrari.

“Sebastian tiene su propio estilo de conducción, pero no es diferente del estilo que hemos visto en otros pilotos, y yo diría que no es tan extremo como el piloto al que está reemplazando, Sergio Pérez, que tenía un estilo de conducción muy extremo y era muy difícil hacerlo bien en todas las pistas; brillaba en ciertas pistas y no en otras”, comentó sobre el tapatío, quien ganó una carrera y logró siete podios en lo que fuera Racing Point.

“Creo que el estilo de Seb es mucho menos extremo, y tenemos las herramientas y la capacidad para ajustar el coche para que se adapte a él con seguridad. Ya comenzamos a trabajar en eso, hemos estado trabajando en ello en el simulador durante el último mes y parece muy feliz con la dirección que hemos tomado, así que no hay problemas ahí”, añadió Green.

Espera que Vettel recupere su sitio preponderante en su nueva escudería, aunque falta por ver si le dará las mismas armas que a Checo o lo pondrá por debajo de Lance Stroll, quien fue el piloto al que más impulsó la temporada pasada.