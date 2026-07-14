En puerta Nacional de Caddies

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes comentarles los hechos que pintan de cuerpo entero lo que se avecina con miras a la sucesión gubernamental del estado. Las autoridades no sancionan, ni se interponen con los acontecimientos que derivan en una campaña abierta por parte de los integrantes del clan Morena, con campañas disfrazadas de asambleas para determinar el “coordinador de la defensa de la soberanía” o algo así, que a simple vista no son más que campañas políticas anticipadas, pintarrajeadas con otras que van en defensa del ex gobernador o gobernador con licencia, como usted guste y mande llamarlo, Rubén Rocha Moya. Sólo los que no quieren ver, no pueden apreciar esos hechos, son los que no aceptan el tamaño de la desventaja de los antagonistas a las corcholatas moradas. No podemos sustraernos a los comentarios al respecto, es una cuestión de enfoque y ver la razón, que tal como mencionamos, sólo los ciegos no pueden ver... en cambio...

CADDIES. – Nos llegó la convocatoria para la realización de la 39 edición del Torneo Nacional de Caddies que se realizará en las instalaciones de El Cid, tal como ha sucedido, del 18 al 20 de agosto del presente.

Una variante fue la que pudimos apreciar, el hecho de que en esta ocasión se tendrá una sola categoría en funciones, en lugar de las dos que los últimos años se había adoptado, y era la división para la categoría seniors, que en definitiva quedará para mejores ocasiones, si es que se regresa.

Lo que se puntualiza es que los mayores de edad tendrán la ventaja de las salidas, es decir, se establece que para los jugadores másters las salidas serán de marcas azules, para los de 55 a 64 años serán marcas blancas y para los mayores de 65 años serán marcas amarillas.

Los premios que se repartirán de una bolsa de 210,000 pesos serán para los mejores 30 y empates que pasarán a la tercera ronda después de los primeros dos días de clasificación.

Sólo los mejores 30 y empates tendrán actividad el tercer día.

Los dos primeros días las salidas serán por escopetazo y en la ronda final, por horario, y al final de las acciones, determinados los lugares y la definición de los premios, serán entregados en una ceremonia especial, con comida al ristre.

Hasta el momento, ya existe la comunicación por alrededor de 180 jugadores que han llamado para reservar sus lugares, de ellos, la mayoría son procedentes de diversos lugares de la República, por lo que se espera que dichas reservaciones superen los 200 jugadores conforme avance el calendario y se acerque la fecha de celebración del evento que marca una pauta entre los mejores torneos de este nivel en México.

Por ahí andaremos, mientras en El Cid ya se preparan para la ronda de eliminatoria para determinar un boleto que se otorgará para el mejor jugador de ese centro golfístico.

El costo de la inscripción es de 3 mil pesos por jugador, con derecho a torneo, los obsequios derivados y carrito compartido los tres días...

Al pendiente del avance de la organización, ya que por ahí andaremos no sólo con cobertura sino en el comité de desarrollo de la competencia.

FESTEJO CAMPESTRE. – El sábado anterior nos dimos cita en nuestro Club Campestre de Mazatlán con la finalidad de participar en un mini torneo que fue convocado a petit comité con amigos de Rafael Urías, un estimado galeno cardiólogo de la localidad.

Los resultados de la competencia que más bien podemos llamarle convivencia, no pudieron ser mejores, todo mundo comentando los resultados obtenidos en sus grupos y más que otra cosa, la felicitación por el cumpleaños de Ragita, uno de nuestros más estimados amigos y reconocido galeno.

Al término de la acción y de que los grupos integrados cumplieron con su recorrido de 18 hoyos, se procedió a degustar una deliciosa comida preparada por Paty Balderas que, para eso, se pinta sola.

Y luego, la entrega de los premios, por parte de nuestro partner Arturo Saldaña, a los 4 acercamientos a la bandera que se fijaron, de los cuales uno correspondió a Claudio Reyes, otro a un servidor y dos segundos lugares, a Neto Sañudo.

Una grata convivencia que nos tocó en suerte vivir y que se prolongará este sábado, pero en festejo a otro cumpleañero pero con cambio de sede, Marina Mazatlán, ya reportaremos...

Suerte y gracias a todos por esos momentos...

Aquí le cortamos, la próxima semana nos encontraremos de nuevo en este espacio, primero diosito, para continuar con más comentarios... cuídese que nada le cuesta, saludos...