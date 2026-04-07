En turno, Anual del Alhma

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes comentarles los resultados de una semana de “claroscuro” en cuestión de noticias...

En primer lugar, nos dio bastante gusto saludar a dos prominentes socios del Campestre, su presidente Enrique Magaña que regresó después de varias semanas de ausencia, en franca mejoría de par de intervenciones quirúrgicas que lo mantuvieron en casita, pero ya dio señales de que está en vías de regresar a los links porteños, aunque en estos m omentos, en calidad de visita. Adelante mi Presi...

La otra fue apreciar, con su vendaje en la cabeza, a nuestro amigo Chalío Lizárraga que el jueves anterior fue objeto de un incidente infortunado que le ocasionó una herida por la cual tuvieron que aplicarle hasta siete puntos de sutura.

Muy sonriente y repuesto del susto, el jefe de jefes como lo llamamos, estuvo compartiendo y comentando los hechos del sábado en el comedor del Campestre, muy quitado de la pena, muy bien jefazo... ambos, Kiki y Chalío, coincidieron y departieron con el resto de los socios que se dieron cita al sabadito de golf...

Y la nota negativa fue el sensible deceso de nuestro amigo de muchos años, José Segundo Tunnaal Mellado que pasó a engrosar la lista de nuestros amigos que se van y nos dejan un profundo vacío por la gran amistad que nos unió.

Boshito fue presidente del Campestre en par de ocasiones, su trabajo fue bastante aceptable y más su actuación como gran jugador que era, por lo que su ausencia indudablemente causará una baja sensible en el ánimo de los que tuvimos el gusto de compartir con él, diversos actos y eventos en el ex chivero.

Descanse en paz nuestro amigo José, muy apreciado en muchos lugares de la República, ya que era uno de los asistentes asiduos a muchos torneos a lo largo y ancho de nuestra República.

Por nuestra parte, le decimos, Hasta pronto, mi estimado bosh, ya seguiremos nuestra rivalidad en algún momento en los links celestiales...

Si es que el Sumo Hacedor nos lo permite....

HOSPITAL ALHMA. – Acusamos recibo de la atenta invitación que se nos hizo llegar para participar en la quinta edición del Torneo Anual del Hospital Alhma que en esta ocasión se efectuará del 29 al 31 de mayo en las bien cuidadas instalaciones del campo Estrella del Mar.

Cerca de tres millones de pesos contempla la distribución de los diferentes premiso que se ponen en juego en esta ocasión, entre los más importantes, se contempla el ofrecimiento de tes hole in one, entre los que destaca un terreno en Sonterra III cb valor de más de un millón de peos, así como un automóvil último modelo y un carrito de golf en tres hoyos diferentes, así como para los infaltables O’yes, premios con valor desde 80 mil hasta artículos de golf para asta 8 ganadores en cada uno de los cuatro par tres...

Además, durante el desarrollo de la competencia, se efectuará un torneo de putt con premios a los ganadores de los tres primeros puestos, consistentes en 450, 300 y 200 dólares, en ese orden.

Se anuncia una excelente celebración por lo que las inscripciones ya se encuentran abiertas para los interesados a un costo de 8 mil pesos para los certificados como doctores, así como de 9 mil pesos para los invitados.

No se quede fuera, recuerde que este evento tiene una fuerte demanda....

Más informes en el Hospital Alhma, o directamente en ek Club Campestre de Mazatlán o Estrella del Mar...

Hay que ir... por allá nos vemos...

ENCUENTRO CON LOS ACHIRES. – Un accidentado proceso de registro de jugadores, hemos tenido para llevar adelante nuestro encuentro con los jugadores de Los Achires de Guamúchil.

Los acontecimientos, así como la fecha y la toma de casetas por parte de agricultores en demanda de precios justos, han frenado la participación y registro de jugadores que desean tomar parte en este evento.

Por nuestra parte, tenemos todo preparado, se hizo la invitación a diversos jugadores, pero la lista se ha cerrado en sólo 8 y sin confirmar, por lo que pensamos seriamente en diferir la fecha,

La invitación sigue firme para todos los que deseen realizar el viaje a Culiacán este sábado 11, el costo por participar es de 1000 pesos, por favor, si deseas acudir, contáctame...

Gracias, es un interesante evento que puede ser el principio de un estatal de convivencia y competencia, ambas a la vez...

Aquí le cortamos, nos veremos la próxima semana si el Sumo Hacedor nos lo permite, cuídese que nada le cuesta... hasta pronto...que diosito los bendiga...