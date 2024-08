“Mis papás me inculcaron que si yo quería algo, me tenía que costar... lo que me remonta al abanderamiento, en el discurso de Angelito, les pregunto ¿los condicionó o los motivó? Muy contenta les digo, por supuesto les vamos a dar esa hamburguesa, porque son tricampeones estatales”, dijo Verde Rosas.

El evento comenzó con una plática motivacional a cargo de los psicólogos del grupo interdisciplinario del Imdem, Rafael Ballesteros Rivera y Perla Osuna Valdez, donde destacaron la importancia de aprender de las victorias, pero sobre todo de las derrotas.