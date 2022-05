A través de sus redes sociales, el piloto de Red Bull de la Fórmula 1 compartió unas imágenes de su encuentro con el ex futbolista y ahora comentarista, Hugo Sánchez Márquez .

Pérez no participará este viernes en la primera sesión de las prácticas libres, pues en su lugar estará el piloto estonio, Juri Vips , debido a una solicitud que realizó la Federación Internacional de Automovilismo.

“Estaré haciendo mi debut en la F1 mañana en la prácticas libres 1 con Red Bull. No puedo expresar lo agradecido que estoy por la oportunidad que me dieron. Quiero agradecer a cada uno quien me ha ayudado a llegar hacia donde estoy hoy”, señaló el piloto estonio en sus redes sociales.