“Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Siguen diciendo mentiras, sigo esperando que me traigan impreso lo que me dicen, no hay averiguación en la fiscalía, no hay nada”, aseguró en conferencia de prensa.

“Los medios trataron de desinformar, no hacen otra cosa que desprestigiar nuestra presencia en el evento. Les recuerdo que mi acreditación no tenía acceso a donde estaban los deportistas, era de gradas. Aclarar al público que mi acreditación no tiene acceso y no iba a eso. Los deportistas saben que no es mi papel el hostigarlos ni generales expectativas”.

Aseguró que su acreditación no le permitía acceder a las áreas donde se encontraban los deportistas y que su papel no es hostigarlos ni generarles expectativas.

“Ningún chile les embona, si voy, por qué voy, y si no, por qué no”.

Respecto a las cinco medallas obtenidas por México (tres platas y dos bronces), la medallista olímpica en Atenas 2004 admitió que hubo resultados que no cumplieron con las expectativas de la Conade, dejando un mal sabor de boca para el organismo.

“Una cosecha honorable, no es la expectativa que teníamos, se quedaron muchos metales pendientes, hay resultados que no nos agradan, que no nos convencen”.

Señalamientos hacia Carlos Sansores y Ever Palma

Por otra parte, la titular de la Conade hizo dos señalamientos puntuales a atletas que participaron en París 2024 como el taekwondoín Carlos Sansores, quien se quedó cerca de una presea.

“No es nada personal con él (Carlos Sansores), pero no se vio a un campeón del mundo”, declaró.

El marchista Ever Palma fue otro de los atletas señalados por Ana Guevara: “Si Alegna González tuviera otro compañero, sería diferente”, señaló.

Cabe recordar que Ever Palma fue compañero de Alegna en la prueba que debutó en olímpicos de marcha relevos mixtos en donde México culminó en la quinta posición.