$!Entregan el Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de celebración al esfuerzo y la disciplina deportiva, se llevó a cabo la entrega del Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en el centro comercial Plaza Acaya de esta ciudad.

El evento, organizado por Jesús Inda Peraza, conocido popularmente como “Katuy”, reunió a deportistas localmente destacados en disciplinas que van desde el ajedrez hasta las modalidades adaptadas e inclusivas.