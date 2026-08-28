$!Entregan el Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de celebración al esfuerzo y la disciplina deportiva, se llevó a cabo la entrega del Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en el centro comercial Plaza Acaya de esta ciudad.
El evento, organizado por Jesús Inda Peraza, conocido popularmente como “Katuy”, reunió a deportistas localmente destacados en disciplinas que van desde el ajedrez hasta las modalidades adaptadas e inclusivas.
Galardonados de la jornada
La ceremonia contempló la entrega de reconocimientos para los siguientes atletas y agrupaciones:
Manuel Vega Betancourt: Ajedrez
Jesús Escárcega: Basquetbol
31 Deportes Jorge Duncan: Basquetbol
Maytia Millán: Powerlifting
Deimos: Luchador profesional
Porfirio Tiznado Irigoyen: Beisbol y basquetbol
Neidi María Ramírez García: Fisicoculturista
Miguel Ponzo Cisneros: Deporte adaptado
Carlos Flores: Beisbol
Dragones Club de Basquetbol: Deporte Inclusivo
Próxima edición
El organizador Jesús Inda Peraza enfatizó la importancia de impulsar a los exponentes del deporte adaptado e inclusivo dentro del municipio.
”Muy emocionado por la respuesta de la gente, y motivado a seguir adelante; los Dragones de Deporte Inclusivo y Miguel Ponzo de Deporte Adaptado son unos héroes que hay que motivar. Y también agradecer a la familia”.
Asimismo, el comité organizador confirmó que la próxima edición de estos reconocimientos al mérito deportivo se programará para mayo de 2027.