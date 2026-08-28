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Entregan el Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en Mazatlán

Atletas de diversas disciplinas, entre ellos representantes de Deporte Adaptado e Inclusivo, fueron galardonados durante una ceremonia celebrada en Plaza Acaya
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/08/2026 21:05
28/08/2026 21:05

MAZATLÁN._ En un ambiente de celebración al esfuerzo y la disciplina deportiva, se llevó a cabo la entrega del Premio al Mérito Deportivo Isdika Inda Sports en el centro comercial Plaza Acaya de esta ciudad.

El evento, organizado por Jesús Inda Peraza, conocido popularmente como “Katuy”, reunió a deportistas localmente destacados en disciplinas que van desde el ajedrez hasta las modalidades adaptadas e inclusivas.

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Galardonados de la jornada

La ceremonia contempló la entrega de reconocimientos para los siguientes atletas y agrupaciones:

Manuel Vega Betancourt: Ajedrez

Jesús Escárcega: Basquetbol

31 Deportes Jorge Duncan: Basquetbol

Maytia Millán: Powerlifting

Deimos: Luchador profesional

Porfirio Tiznado Irigoyen: Beisbol y basquetbol

Neidi María Ramírez García: Fisicoculturista

Miguel Ponzo Cisneros: Deporte adaptado

Carlos Flores: Beisbol

Dragones Club de Basquetbol: Deporte Inclusivo

Próxima edición

El organizador Jesús Inda Peraza enfatizó la importancia de impulsar a los exponentes del deporte adaptado e inclusivo dentro del municipio.

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”Muy emocionado por la respuesta de la gente, y motivado a seguir adelante; los Dragones de Deporte Inclusivo y Miguel Ponzo de Deporte Adaptado son unos héroes que hay que motivar. Y también agradecer a la familia”.

Asimismo, el comité organizador confirmó que la próxima edición de estos reconocimientos al mérito deportivo se programará para mayo de 2027.

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