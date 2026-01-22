$!Entregan en Culiacán becas deportivas a medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Conade 2025

CULIACÁN._ En un acto de reconocimiento al esfuerzo y disciplina de los deportistas locales, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil encabezó la entrega de 264 becas deportivas a atletas y entrenadores que obtuvieron medallas en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional Conade 2025, con una inversión superior a los 4 millones de pesos. El evento se realizó en el Jardín de la Paz del Parque Culiacán 87, donde se destacó que 235 beneficiarios pertenecen al deporte convencional y 29 al deporte adaptado, quienes recibirán una beca mensual durante 12 meses, ampliando por primera vez el periodo de apoyo que anteriormente era de 10 meses.





Durante su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que esta ampliación representa un avance importante en el programa de becas, con una dispersión mensual aproximada de 340 mil pesos. “Ustedes son la selección de Culiacán, lo mejor que tenemos en cada disciplina, ponen en alto el nombre de nuestra ciudad y nos llenan de orgullo”, expresó Gámez Mendívil. El Alcalde también resaltó que el regreso de las becas en su administración permitió incrementar la participación y el número de medallistas, además de fortalecer el deporte adaptado con la creación de una dirección especializada.

“El deporte debe estar en el centro de las políticas públicas, como herramienta para construir comunidad y abrir oportunidades a las juventudes”, añadió. A nombre de los atletas, el medallista paralímpico Juan Diego García López agradeció el respaldo del Ayuntamiento. “Siempre que tengamos el apoyo de las autoridades, a nosotros solo nos queda poner nuestro granito de arena en el entrenamiento y los resultados se darán por sí solos”.