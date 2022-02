Durante el evento, se hicieron entrega de nombramientos para disciplinas como acondicionamiento físico, artes marciales mixtas, atletismo, boxeo, ciclismo, futbol, futbol siete, gimnasia, handball, karate do, kick boxing, natación, softbol, taekwondo, tenis, triatlón y voleibol.

Pese a de que hubo varias disciplinas a las cuales no se les hizo entrega de nombramiento para tener alguien a la cabeza, Fabiola Verde expresó que será el mismo Imdem el que se encargará de darle actividad y organizar dichas disciplinas.

“Hubo algunos que se ratificaron, pero otras que no tienen la cabeza, no significa que el Instituto no vaya a trabajar con ellos, vamos a explotar y traemos toda la indicación de activar los espacios deportivos para toda la sociedad”.

NOMBRAMIENTOS

Comité: Encargado

Acondicionamiento Físico: José Ignacio Camacho

Artes Marciales Mixtas: José Armando Torres

Atletismo: José Guadalupe López

Boxeo: Gustavo Tirado

Ciclismo: Itzumy Jiménez

Futbol: Manuel Mancilla

Futbol Siete: Jesús Alberto Sánchez

Gimnasia: Jesús Páez

Handball: Alberto Zamora

Karate Do: Gerardo García

Kick Boxing: Víctor Manuel Delgado

Natación: Miyuki Gómez

Patinaje: Jorge Aarón González

Pickleball: Manuel Altamirano

Softbol: Martha Lizárraga

Taekwondo: Juan Manuel Ortega

Tenis: Jorge Aviña

Triatlón: Julián Gutiérrez

Vela: Eduardo Olivares

Voleibol: Tomás Hernández