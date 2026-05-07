Enzimas y su salud

Esta problemática puede llevar a alteraciones al hombre como es el estrés y todo lo que conlleva esta alteración emocional, donde cada somatización tiene sus repercusiones.

Amigo lector de Noroeste, ¿usted sabe qué son las enzimas, para qué sirven, cómo le ayudan en su salud? Pues bien, todo ser humano tiene derecho a ser feliz, sufrir es opcional. Si el humano fuera como algunos animales desde que está en el vientre o en los primeros días o meses de nacido puede tomar acciones para una vida de calidad en el futuro. Ejemplo, los trabajadores (asalariados y personas sin trabajo “no todos”) se quejan de los empresarios, lo que no debe ser así porque estos dan empleos y algunos beneficios que le sean de redituables al trabajador en el futuro, pero si no hay administración (en todo), pues no hay dinero que alcance.

Esta problemática puede llevar a alteraciones al hombre como es el estrés y todo lo que conlleva esta alteración emocional, donde cada somatización tiene sus repercusiones.

Conozcamos algo de historia de las enzimas. Desde hace cientos de años se han venido empleando enzimas en procesos de fermentación tales como la fabricación de quesos, fabricación de pan, vino y cerveza. Fue en 1860 cuando Luis Pasteur comunicó que las enzimas estaban íntimamente ligadas con la estructura vital de las células de la levadura: En 1897, William Kuhne propuso el nombre de enzima: Este término deriva de las palabras griegas en (en) y zyme (levadura): En 1897, Eduard Buchner probó que las enzimas podían ser extraídas de las células de las levaduras y ser usadas por sí mismas. A partir de entonces se empezaron a extraer enzimas muy diversas que hicieron que su empleo se extendiera a diversas ramas de la industria, como detergentes, fabricación de papel, textil, tratamientos de cueros, farmacia, destilería, aceites y grasas, almidones y azucares, etcétera.

Las enzimas son proteínas producidas de manera natural por todos los seres vivos acelerando las reacciones químicas del organismo. La digestión es una reacción química en la cual diferentes enzimas se unen a moléculas de alimento de alto peso molecular (substratos) para formar complejos enzimáticos. Cada enzima es especifica a su substrato. Todas las enzimas terminar en ASA. Ejemplo: proteasa, degrada proteínas, lipasa degrada grasas, celulosa, degrada celulosa, anulasa degrada almidones (hidratos de carbono). La tripsina y pepsina degradan proteínas, estas no terminan en asa, porque fueros identificadas antes.

La deficiencia de enzimas acelera el envejecimiento. Para preservar y reponer el nivel de enzimas, comer alimentos crudos y tomar suplementos de enzimas, siendo mejores las vegetales. Las enzimas no aguantan temperaturas elevadas. Se destruyen en alimentos enlatados, pasteurizados, horneados, asados, guisados o fritos. A 129ª grados centígrados todas las enzimas se destruyen.

Las enzimas se les va a encontrar en tres formas: metabólicas, enzimas en los alimentos crudos, enzimas digestivas. Las enzimas metabólicas (funcionan en sangre, tejidos y órganos) se forman en el organismo y son catalizadores en todas las funciones corporales. Las enzimas en los alimentos crudos. Participan en la digestión. Proceden de los alimentos crudos que ingerimos. Las enzimas digestivas: las genera nuestro organismo y descomponen los alimentos que ingerimos y metabolizan y absorben todos los nutrientes. Si nuestra dieta se basa en alimentos elaborados y en comida de fácil digestión, obligamos al páncreas a que trabaje más y produzca más enzimas digestivas.

Si el páncreas esta débil y es incapaz de secretar una cantidad suficiente de moléculas enzimáticas, “robará” de otros órganos enzimas metabólicas clave y las transformara en enzimas digestivas. Cuando esto ocurre, actividades tan simples como pensar, hablar e incluso respirar se vuelven trabajos penosos. Los deportistas y también los no deportistas deben de adquirir una cultura alimenticia, donde todo nutriente debe ser lo menos manipulado o industrializado por el hombre, ya que no solo los nutrientes se ven afectados por esto, sino que las enzimas encargadas de degradar los alimentos son disminuidas o desaparecidas por el calor a que son sometidos para su preparación y cocción.