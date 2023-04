MAZATLÁN._ Sin la categoría Libre varonil programada en esta edición, este martes 4 de abril comienza la Copa Semana Santa de Baloncesto 2023, en la cancha Martiniano Carvajal.

Luego de muchos años de contar con la categoría de Primera Fuerza o Libre, en este 2023 no se podrá contar con ella, debido a que únicamente se registraron tres equipos y la convocatoria marca un mínimo de cuatro.

“No hubo Libre porque la razón que la ABE (Asociación de Básquetbol Estudiantil) está en semifinales y la mayoría de jugadores están en la Universidad de Puebla, de Monterrey y de otra universidades, entonces no pudieron venir”, dijo Sergio Hernández, organizador.

“Nomás se completaron tres equipos y faltaba uno más, ya no hay más jugadores y los de Cibacopa van a estar jugando y no podrán estar tampoco. Fue por eso que no se va a tener esa categoría”.

Los conjuntos de la Libre femenil son Escuela Pefobas, Capitanas, Sarabia Designs y Chivas.

En Veteranos se registraron Tacos El Chile, Vector, Manijas-Tímbiri y Cademaz.

ROL DE JUEGOS

Martes 4 de abril

Pefobas vs. Capitanas

19:00 Horas

Tacos El Chile vs. Vector

20:15 Horas

Manijas-Tímbiri vs. Cademaz

21:30 Horas