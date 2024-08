PARÍS._ Dentro de las diez mejores clavadistas a nivel mundial de la plataforma de 10 metros, así fue como Alejandra Orozco, doble medallista olímpica, puso punto final a su exitosa carrera deportiva.

Tras su actuación en la final individual de la prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024, la originaria del estado de Jalisco confirmó -en entrevista con Claro Sports- que dicha competencia fue la última de su carrera.

“Fue un día de muchas emociones y sentimientos desde que me levanté estaba muy ilusionada por la final, una final olímpica más, creo que se vive a flor de piel, fue muy diferente a lo que fue para mí Londres que era una niña y que no dimensionaba donde estaba, ahora fue todo lo contrario”, dijo.

“Ahora vi, sentí, disfruté, toda la porra, la gente, me disfruté a mi después de 20 años una competencia que me la voy a llevar para siempre y sí, es momento de colgar el traje de baño”.

Ale Orozco, que subió al podio en Londres 2012 y Tokio 2020, se mostró muy tranquila tras tomar la decisión de cerrar su etapa como deportista de alto rendimiento a la edad de 27 años.

“Me siento tranquila con la decisión la verdad, es que fue un proceso muy largo, este ciclo también aprendí a ser muy resiliente, a salir adelante, a que cada vez que me subía a la plataforma era intentarlo, darlo todo y creo que también hubo muchas personas que estuvieron conmigo, a darlo todo siempre, ya obviamente cuatro ciclos es un camino largo, me siento feliz, me siento tranquila”.

Con una puntuación de 320.60, la originaria de Guadalajara concluyó en el octavo lugar de la final de plataforma de 10 metros de París 2024; su último clavado le dio una calificación de 57.60.

“En esta ocasión lo intenté, me dije que voy a ir con más fuerza, quise llegar a la final, quise darle todo claro que quise cerrar de una gran manera, el último clavado no me define. Creo que fue eso, estaba muy emocionada, estaba hasta temblando de saber que 20 años he hecho esto, lo viví, los disfruté, lo di todo”.