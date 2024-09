Aunque no sé confirmó todavía el rival de Pedro Guevara para el 11 de octubre, tanto el promotor como Pedro señalaron que las pláticas con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, van por buen camino, y el contendiente final saldrá entre el peleador ‘culichi’ Alexis “Chapito” Molina, un joven sinaloense que va subiendo como la espuma, o un pugilista de Filipinas.

“El boxeo en Mazatlán, creo que está viviendo un gran momento, creo que hoy por hoy es uno de los mandones con ‘Zurdo’ Ramírez y su nueva consagración en peso Crucero, yo en Súper Mosca y por supuesto lo hecho por Marco Alonso Verde y la medalla en Juegos Olímpicos. Queremos que Mazatlán sea la nueva Las Vegas y podamos traer muchas funciones y eventos para que todos conozcan nuestra tierra y los deportistas que da.

“La verdad que esto fue como un milagro para mí (oportunidades titulares), después de que se anunciara la pelea de Carlos Cuadras contra Andrew Moloney la verdad me sentí muy decaído, pero mira, así son las cosas, esto me llegó como un milagro y pudimos ganarle a Moloney en Australia para ser de nuevo campeón del mundo. Yo quiero enfrentar a la élite de la división, pelear contra los más grandes, hay gente importante como Kasuto Ioka, Kosei Tanaka, Juan Francisco Estrada, Fernando Martínez y el propio ‘Bam’ Rodríguez, quien ¿por qué no? Si se da la oportunidad, hacerle frente después”.

La venta de boletos para el evento arrancará este mismo viernes en un módulo de Plaza Acaya, así como en la web de www.tickstsar.com.

El horario de la función y el número de peleas también están por confirmarse en los próximos días, pero lo que sí es un hecho es que el boxeo internacional invadirá Mazatlán después de 10 largos años de espera.