MÉXICO._ El ex velocista Usain Bolt , ocho veces campeón olímpico, condujo este sábado el GENBETA, el coche eléctrico de la Fórmula E con el cual se impuso el récord mundial de velocidad en pista cubierta, con 218.71 kilómetros por hora en julio del año pasado.

Bolt, de 37 años, se encuentra en México para promocionar el arranque de la décima temporada de Fórmula E en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, en la que el jamaicano condujo el auto denominado GENBETA.

El conocido como ‘el hombre más rápido del mundo del atletismo’ probó el auto y lo llevó de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.89 segundos; dio una vuelta completa al circuito de la Ciudad de México.

“La potencia desde el principio fue una gran sorpresa y la adrenalina que sientes está en un nivel diferente. Conducir este auto no se parece a nada que haya experimentado. Me dijeron que en cuanto conduces no quieres parar y tenían razón”, mencionó Bolt al bajar del auto.