Rafael Ortiz (12-4-1) cuenta los días para subir al ring en lo que será la pelea más importante en su corta carrera profesional. El próximo viernes 7 de mayo estelarizará la función de Boxing Club Promotions enfrentándose al experimentado Saul Román en una batalla a diez asaltos en los pesos medio desde las instalaciones de TVP Culiacán.

Ortiz ha tenido sobre la mira a la “Fiera” Román desde hace tiempo, sin embargo, no fue sino hasta a principios de este año, por medio de un reto en redes sociales, que recibió la atención por parte del ex monarca nacional, a quien ha analizado para buscar dar la sorpresa.

“Estoy muy contento por esta oportunidad que se me dio, yo quería el título nacional pero supimos que ya no lo tenía. Hemos estado trabajando desde hace dos meses con ‘El Picoco’ León. Saúl tiene experiencia, eso lo sé, he visto sus virtudes, sus debilidades y estoy trabajando en eso”, declaró.

Si bien no será una pelea titular, esta pelea ha recibido gran atención y ha generado grandes expectativas por ser un choque de juventud contra experiencia y en la que habrá algo que más la victoria y el orgullo en juego.

“Se ha hablado mucho de esta pelea y espero que todos mis conocidos vengan a verla, aquí los quiero tener para sentirme con más ánimos. Tengo muchos ánimos, ya falta poco y lo voy a demostrar arriba el 7 de mayo”, manifestó.

Finalmente, sobre los salarios de por medio, el boxeador zurdo confesó que aceptó la apuesta de su rival porque fue muy tentadora.

“Eso fue algo que no dije pero es algo que no puedo rechazar, entonces que se ponga la bolsa. Todo o nada”.

La última pelea de Ortiz fue ante Miguel Ángel “Mudo” López en noviembre de 2020 con una victoria por decisión unánime después de ocho asaltos en el estacionamiento de Chevrolet del Zapata.

La función tendrá capacidad para 300 personas y la transmisión estará disponible en vivo en pago por evento en FITE TV y diferida por los canales de LATV en Estados Unidos y Xti-TV y TVP en México.