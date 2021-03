“Me siento muy fuerte, mejor que cuando tenía 20 o 25 años, siento que estoy en mi mejor momento y me he preparado muy bien, a consciencia y físicamente, sé que vamos a llegar en buenas condiciones a la pelea primero Dios, esperemos no salga ningún contratiempo de aquí al 26 (marzo) para llegar al 100 por ciento”, señaló.

“Me siento muy feliz por esta nueva oportunidad por un título (nacional peso Pluma) y siento que esta vez es mi momento, en el peso que siempre había querido disputar un título, siempre lo había hecho en Gallo o Super Gallo que yo ahí batallo para dar el peso, esta vez en Pluma es una buena oportunidad y no la vamos a desaprovechar”, agregó el pugilista de 30 años de edad.