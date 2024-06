MAZATLÁN._ Estas elecciones 2024 pueden ser históricas para el país, y de eso están conscientes los karatecas mazatlecos Hiroto Javier y Hayato Francisco Yoshii Mizukami, de 20 y 18 años, respectivamente, quienes salieron a votar este 2 de junio.

Ambos expresan su sentir de emitir este compromiso tan importante con el país, que es el efectuar el sufragio.

“Contento de cumplir con la responsabilidad porque al final yo creo que es una obligación al ser un derecho para nosotros y porque vivimos en una democracia, creo que es muy importante ejercer el voto, sólo que estuvo un poco mal organizado porque abrió una hora tarde”, Hiroto Javier.

“He escuchando que a muchos jóvenes no les interesa salir a votar, pero creo que es importante hacerlo porque al final nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, esas decisiones son con lo que viviremos en nuestro futuro”.

Por su parte, Hayato Francisco por primera vez vio una boleta electoral.

“Me siento muy emocionado con esta experiencia, siento que ya se me toma en cuenta en las decisiones de la República y estoy contento. Le diría a los jóvenes que es importante salir a votar y que den su opinión del rumbo del país, que no se queden callados. Esto fue una experiencia nueva, me equivoqué de hecho al buscar mi casilla, pero me orientaron rápido, y todo bien”, dijo.

Ambos jóvenes sueñan con tener grandes apoyos en el deporte, ya que consideraron que hay mucho talento mexicano.